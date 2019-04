Notte Taranta con Elisa e m° Mastrangelo

MOSCA, 17 APR - La voce unica di Elisa, la carica irriverente del rapper Gué Pequeno e l'Orchestra Popolare affidata al direttore musicale della Russian Philharmonic di Mosca, Fabio Mastrangelo: il concertone 'La Notte della Taranta' sarà sabato 24 agosto, per la prima volta in diretta su Rai 2, alle 22.30, da Melpignano (Lecce), dove ogni anno ballano 200mila 'pizzicati'. Le novità della 22/a edizione sono state presentate a Mosca, nell'ambito di una missione della Regione Puglia, dal presidente Michele Emiliano e dal presidente della Fondazione 'Notte della Taranta', Massimo Manera. Elisa, in questi giorni impegnata con il tour Diari Aperti, interpreterà tre celebri brani della tradizione salentina e ad agosto incontrerà Mastrangelo e l'Orchestra Popolare in Salento. Gué Pequeno inserirà sue strofe in tre potenti pizziche salentine e, in un finale rappato sulle note di Kalinifta, darà la buona notte in grico che chiude il concertone con tutti gli artisti sul palco. Come sempre, grande spazio anche alla danza.