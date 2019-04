Al via il summer tour di Rkomi

ROMA, 17 APR - Sulla scia del successo ottenuto dall'uscita del suo nuovo album, Rkomi è pronto per partire live con il "Dove gli occhi non arrivano summer tour", nuovo tour che dall'8 giugno vedrà il rapper esibirsi tra i principali festival, club e summer arena. Tra le prime date confermate, il tour di Rkomi partirà l'8 giugno da Barzio (Lc) per proseguire il 12 giugno a Padova, il 15 a Brescia, il 27 a Milano, il 29 a Senigallia (An). Il 4 luglio sarà a Cremona, il 5 a Barolo (Cn), il 19 a Città della Pieve (Pg); il 2 agosto a Francavilla al Mare (Ch), il 12 a Follonica (Gr), il 14 agosto a Marina di Ravenna (Ra), il 20 a Gallipoli (Le) e il 12 settembre a Pisa. Talento della nuova generazione rap tra i più apprezzati nella scena odierna in grado di mettere d'accordo tutti, Rkomi, durante il suo tour proporrà dal vivo tutti i brani tratti dal suo ultimo album "Dove gli occhi non arrivano" uscito il 22 marzo su etichetta Island Records e già ai vertici delle classifiche.