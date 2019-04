Fosse/Verdon, serie su coppia leggenda

ROMA, 17 APR - La storia professionale e d'amore tra Gwen Verdon - considerata la più grande ballerina di Broadway di tutti i tempi - e Bob Fosse - coreografo, ballerino e visionario regista (Cabaret, All that Jazz). A raccontarla è la miniserie Fosse/Verdon in 8 episodi in onda da domani, ogni giovedì alle 21 su FoxLife (114, Sky). A dare vita alla coppia rispettivamente Michelle Williams - più volte candidata all'Oscar (Manchester By The Sea e Blue Valentine su tutti) e vincitrice di un Golden Globe per My Week with Marilyn - e il premio Oscar Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Bob Fosse e Gwen Verdon hanno scritto la storia dell'intrattenimento americano, ma a caro prezzo. Attraverso le coreografie di Fosse, la serie esplora, infatti, gli angoli nascosti dello show business, ma anche le sofferenze inflitte e patite in nome dell'arte.