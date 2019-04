A Concertone anche Zen Circus e Rancore

ROMA, 17 APR - Ci saranno anche Anastasio, Bianco feat. Colapesce, Canova, Coma_Cose, Eugenio in via di Gioia, Fast Animals and Slow Kids, Gazzelle, Omar Pedrini, Rancore, The Zen Circus, al Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma. Sono i nomi che vanno ad aggiungersi a quelli già resi noti: Noel Gallagher's High Flying Birds, Carl Brave, Daniele Silvestri, Ex-Otago, Gazzelle, Ghali, Ghemon, La municipàl, La rappresentante di lista, Motta, Negrita, Pinguini tattici nucleari, Subsonica.