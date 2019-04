Capossela, esce Il povero Cristo

ROMA, 17 APR - E' uscito "Il povero Cristo" il primo brano estratto dal nuovo progetto discografico di Vinicio Capossela. Il nuovo album di inediti, l'undicesimo lavoro in studio, si intitola "Ballate per uomini e bestie" e sarà pubblicato il 17 maggio da La Cùpa/Warner Music Italy. Presentato dall'autore come "Un cantico per tutte le creature, per la molteplicità, per la frattura tra le specie e tra uomo e natura", il nuovo disco viene anticipato da "Il povero Cristo", brano che riferisce dell'incapacità dell'uomo di salvarsi seguendo il precetto in cui è racchiusa tutta la Buona Novella: "ama il prossimo tuo come te stesso". Un precetto semplice, ma evidentemente impossibile da realizzare. L'avidità, l'egoismo e l'ignoranza dell'uomo portano Cristo a rinunciare al suo insegnamento e a tornare infine sulla croce. "Cristo" racconta Capossela "incontra l'uomo e impoverisce fino a diventare il povero cristo che, sulla bocca di tutti, si fa sinonimo della condizione umana".