Pontormo-Leonardo, video li confronta

EMPOLI (FIRENZE), 17 APR - La casa natale di Jacopo Carrucci detto il 'Pontormo' (1494-1527), situata a Empoli (Firenze), ospiterà fino al 31 dicembre una video installazione creata per realizzare un parallelismo tra le opere dello stesso Carrucci con quelle di Leonardo da Vinci. L'iniziativa, curata da Cristina Gelli e dal già direttore degli Uffizi Antonio Natali, si colloca nell'ambito delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte del Genio del Rinascimento. La video installazione ha come titolo 'Leonardo e Pontormo: la natura e l'antico' e permette, in maniera immersiva, di capire come e quanto entrambi guardarono similmente alla natura e all'insegnamento dell'antico. "Fra le tante memorie che in questo 2019 si propongono in Italia per il quinto centenario della morte di Leonardo - spiegano Antonio Natali e Cristina Gelli in una nota - quella di Empoli non è certo pretestuosa, visto che lo stesso Vasari rammenta che il primo maestro di Jacopo fu proprio il Vinci".