Festival vicino/lontano con 250 ospiti

UDINE, 17 APR - Sarà il giornalista Gad Lerner a condurre la serata in cui verrà consegnato allo scrittore statunitense Franklin Foer, per il suo saggio "I nuovi poteri forti", il premio letterario internazionale 'Tiziano Terzani', cuore del festival vicino/lontano, in programma a Udine dal 16 al 19 maggio prossimi. L'annuncio oggi in occasione della presentazione del festival organizzato dall'omonima associazione culturale. Il cartellone, che conta oltre un centinaio di incontri ed eventi e oltre 250 ospiti, è stato illustrato dalla curatrice Paola Colombo e dal presidente dell'associazione vicino/lontano, Guido Nassimbeni, affiancati del presidente del Comitato scientifico, Nicola Gasbarro. Tema di questa edizione è 'Contagio', "una lente prismatica per guardare il mondo e la sua complessità", ha spiegato Gasbarro, che ha sottolineato anche come il festival, giunto alla 15/a edizione, sia "un patrimonio di Udine e tale dovrebbe restare come impostazione e prospettiva". (ANSA).