Scoperta a Roma la Fornace di Trastevere

ROMA, 17 APR - Una piccola olla in cotto, integra e commovente nella sua prosaica perfezione. Il coperchio in coccio di una pentola, una scodella, una serie di oggetti da cucina e da mensa usciti difettosi dal forno e per questo accantonati. Ma anche piccole lucerne, che tutte insieme raccontano una storia lunga secoli, almeno dal I al V d.C. Frutto di un ritrovamento casuale riemerge a Roma nel giardino settecentesco di Palazzo Corsini sede dell'Accademia dei Lincei, una grande fornace romana, di fatto il più antico laboratorio produttivo nel cuore della città. Un ritrovamento "unico", spiegano il soprintendente Francesco Prosperetti, il funzionario archeologo Renato Sebastiani e l'archeologo Paolo Sommella, grande esperto di urbanistica romana, perché ad oggi non si conosceva l'esistenza di una fornace all'interno della città antica. Soprintendenza e Lincei lavorano intanto ad una mostra,che potrebbe essere inaugurata dal Presidente Mattarella il 20 giugno in occasione della sua annuale visita ai Lincei.