NAPOLI, 17 APR - Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Portici e Napoli, sarà visitabile tutti i giorni dal 18 aprile al 5 maggio. L'apertura straordinaria, che rientra nel quadro delle attività per i festeggiamenti dei 180 anni della prima linea ferroviaria in Italia, consentirà ai visitatori di trascorrere anche la Pasquetta tra i giardini degli ampi viali del polo museale, affacciati sul Golfo di Napoli. L'iniziativa 'Il lungo ponte al Museo di Pietrarsa' costituirà un'occasione unica per visitare i padiglioni dove è custodita la ricca collezione ferroviaria e godere degli spazi all'aperto nelle giornate primaverili. Giovedì 25 aprile - informano dal sito museale - biglietto ridotto a 4 euro dalle 14.00. Il 26, 27 e 28 aprile, in occasione dell'evento ferrovie in miniatura offerta famiglia: per due adulti e due ragazzi under 18 ingresso a 10 euro. Per info: www.museopietrarsa.it.