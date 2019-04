Walter Nudo operato al cuore

ROMA, 16 APR - Walter Nudo è stato operato al cuore all'ospedale Monzino di Milano, dove era stato ricoverato in seguito al malore che lo aveva colpito a Los Angeles. "E' andato tutto bene", fanno sapere dal suo staff. "Abbiamo eseguito tutti gli accertamenti - spiega il cardiochirurgo Marco Zanobini - per scoprire l'esatta causa delle ischemie. E' stato necessario un piccolo intervento al cuore che si è risolto rapidamente e senza complicanze. Seguirà una breve degenza di un paio di giorni e un periodo di convalescenza durante il quale dovrà seguire un programma di recupero concordato e molto personalizzato considerate le caratteristiche del paziente. Nel giro di breve tempo tornerà al 100 per cento alla sua vita, che comprende la ripresa della totale attività sportiva esattamente come prima dell'episodio". L'entourage di Nudo ringrazia "l'ospedale Monzino, tutto il suo staff, il prof. Zanobini e il prof. Bartorelli", ma anche tutte le persone che hanno avuto anche solo un pensiero per Walter".