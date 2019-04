Santa Cecilia, Koopman dirige Mozart

ROMA, 16 APR - La Messa in do minore K 427, rimasta incompiuta, e la sinfonia n. 41 Jupiter sono i due capolavori di Mozart scelti dal maestro Ton Koopman per l'appuntamento della stagione sinfonica di Santa Cecilia in programma giovedì 18 aprile alle 19:30 (Auditorium Parco della Musica, repliche venerdì 19 alle 20:30 e sabato alle 18). Il direttore olandese guiderà l'Orchestra e il Coro dell'Accademia Nazionale, con le soprano Maria Grazia Schiavo e Roberta Mameli, il tenore Timan Lichdi e il basso Luca Tittoto. La Grande Messa non obbediva a una committenza ma fu concepita da Mozart come pegno di fede nel matrimonio e come un dono all'amata Konstanze. La Sinfonia n. 41, maestosa e solare, fu composta nell'estate 1788, tra i periodi più bui degli ultimi mesi di vita del genio di Salisburgo. L'appellativo Jupiter, probabilmente attribuitole dall'impresario londinese Johann Peter Salomon, si riferisce proprio all'imponente solennità.