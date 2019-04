Notre-Dame, Kasa dei libri legge Hugo

MILANO, 16 APR - La Kasa dei libri di Milano ha organizzato per il 17 aprile un reading di alcuni brani del romanzo 'Notre-Dame de Paris' di Victor Hugo. "A 48 ore dallo scoppio dell'incendio - scrive il fondatore della Kasa, lo scrittore Andrea Kerbaker - vogliamo ricordare la cattedrale com'era attraverso le pagine di quel grandioso romanzo, perché ci sono delle occasioni in cui la letteratura serve a tutti noi come rifugio. Saremo quindi qui alla Kasa per una lettura collettiva di alcuni tra i brani più significativi del libro: la corte dei miracoli, Esmeralda, Quasimodo... luoghi e personaggi che sono incisi nella memoria del mondo, e per fortuna nessun incendio riuscirà mai a cancellare". Il reading avrà inizio alle 18.50 e prevede l'intervento di numerosi lettori e scrittori. "Qualsiasi cosa si pensi di questa spiegazione dell'incendio del Palais de Justice nel 1618 - scrisse Hugo -, la cosa dolorosamente sicura è che l'incendio ci fu. Resta ben poco, oggi, a causa di quella catastrofe...". (ANSA).