Musica: un francobollo per Nilla Pizzi

ROMA, 16 APR - E' stato emesso un francobollo italiano dedicato alla ''regina'' delle cantanti di musica leggera italiana: Nilla Pizzi. Il francobollo, valido per la posta ordinaria, ricorda i cento anni dalla nascita, avvenuta nel 1919 a Sant'Agata Bolognese in una famiglia contadina. Adionilla (Nilla) Pizzi era destinata a diventare una sartina, ma la sua voce straordinaria le apri' invece una grande carriera nel mondo dello spettacolo: la svolta decisiva avvenne nel 1943 quando superò un concorso per voci nuove indetto dall'EIAR (Ente Italiano Audizioni Radiofoniche). Proprio in questa occasione fece la conoscenza del maestro Angelini, della cui orchestra entrerà poi a far parte e che avrebbe avuto uno straordinario ruolo sia sentimentale che professionale nella sua vita. Con gli anni '50 comincio' la strepitosa serie delle vittorie al festival di Sanremo con canzoni di straordinario successo come ''Grazie dei fiori'', ''Vola colomba'', ''Papaveri e papere'', ''L'edera'': una carriera che le apri' anche la strada del cinema. Insignita nel 2002 del titolo di Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana, Nilla Pizzi è morta a Milano nel 2011. (ANSA).