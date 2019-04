At Home, a Maxxi architettura da abitare

ROMA, 16 APR - Villa Malaparte a picco sul mare di Capri in dialogo con il rifugio sulle Dolomiti dei giovani Demogo. I Collegi universitari di Urbino di Giancarlo De Carlo e il progetto Sugar Hill di David Adjaye, ad Harlem. La Casa Baldi di Paolo Portoghesi a Roma e la casa ''spaziale'' di Zaha Hadid in Russia. E ancora il Bosco Verticale di Stefano Boeri a Milano e la Moryama House di Tokyo. Come è cambiato il concetto di casa dal dopoguerra a oggi? È il racconto di At Home. Progetti per l'abitare contemporaneo, mostra che fino ad aprile 2020 mette in dialogo al Maxxi grandi maestri italiani del Novecento con giovani figure emergenti del panorama architettonico internazionale, attraverso le opere in collezione al Museo Nazionale delle arti del XXI secolo. ''Non solo un'esposizione di pezzi (ben 431 ndr), ma il ragionare su un'idea'', dice Margherita Guccione, direttore del Maxxi Architettura. Ultima stazione per Corviale, ''tra il piano originale e i 12 progetti di rigenerazione urbana in atto''