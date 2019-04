Anastacia all'Imaginaction Tour

ROMA, 16 APR - Anastacia sarà tra i protagonisti della prima edizione dell'IMAGinACTION Tour, manifestazione nata con l'intento di far esibire live sullo stesso palco e nella stessa serata più artisti internazionali che hanno colpito l'immaginario di milioni di persone anche con i loro videoclip. L'IMAGinACTION Tour sarà ospitato nella sua prima tappa, il 7 giugno con la presenza di Anastacia, dal Comacchio Beach Festival - la musica per la sostenibilità targata Mab, festival che torna il 7 e 8 giugno sulla riviera di Comacchio nel cuore della Biosfera Delta del Po. Seconda tappa, sempre con Anastacia, l'8 giugno allo Stadio Comunale di Civitanova Marche, dove ad aprire ci sarà la band italiana dei Geisha. Anastacia sarà in Italia in esclusiva mondiale e farà per l'IMAGinACTION TOUR, che vuole sottolineare l'importanza e la forza delle immagini nella musica, le sue uniche date live del 2019.