Biografilm, premi a Luchini e Mockus

(ANSA) ROMA 16 APR - Oltre alla fotografa Letizia Battaglia, sono stati annunciati a Roma i premi alla carriera, i Celebration of Lives Award, della 15/a edizione del Biografilm Festival di Bologna (7-17 giugno): l'attore Fabrice Luchini e l'ex sindaco di Bogotà Antanas Mockus. Luchini sarà a Bologna per ritirare il premio e presentare in anteprima la sua ultima commedia Chi l'ha scritto? Il mistero Henri Pick di Rémi Bezanon, adattamento dell'omonimo romanzo 'Il mistero Henri Pick' di David Foenkinos (Mondadori). Il film uscirà in autunno con I Wonder Pictures. Il terzo Celebration of Lives Award 2019 andrà poi a Antanas Mockus, filosofo, matematico colombiano divenuto famoso come sindaco di Bogotà. Durante i suoi mandati (dal 1995 al 1997 e dal 2001 al 2004) riuscì a risolvere in modo creativo alcuni dei problemi più spinosi della sua città. Al festival sarà presentato in concorso il documentario Nijole di Sandro Bozzolo, dedicato al particolare rapporto tra Mockus e la madre, l'anticonvenzionale artista Nijole Sivickas.