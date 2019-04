Gianni Morandi farà 16 concerti al Duse

BOLOGNA, 16 APR - Con il progetto "Stasera gioco in casa - Una vita di canzoni", sedici serate dal 1 novembre prossimo al teatro Duse di Bologna, Gianni Morandi torna a cantare nella sua città e in quel teatro dove tenne un concerto nell'ormai lontano 1964 davanti a 1400 spettatori. I primi 12 sono in programma a novembre a dicembre (il debutto l'1) gli altri 4 a gennaio. "Saranno concerti acustici - ha spiegato Morandi in un incontro con la stampa e con il pubblico - con due , tre strumentisti al massimo. Il teatro è un luogo fantastico, e qui sono passati i più grandi artisti italiani: ci vengo spesso, mi crea una suggestione particolare. Devo molto a Bologna, è nato tutto qui quando ragazzino, nel '58, prendevo la corriera a Monghidoro per andare in Via Lame 61 a studiare con la maestra Scaglioni".