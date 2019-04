A Terni la musica di Umbria Jazz Spring

TERNI, 16 APR - Inizia il 18 aprile a Terni Umbria Jazz Spring, cinque giorni di musica fino al giorno di Pasquetta. Durante il periodo delle feste pasquali Terni ospita il più corposo e articolato cartellone di Black Music (nella sua accezione più vasta) a livello nazionale. Saranno infatti protagonisti Roosevelt Collier, il "Jimi Hendrix" della pedal steel guitar, Thornetta Davis, da Detroit, che della Motor City è considerata l'indiscussa regina del blues, vincitrice di una trentina di Detroit Music Awards nelle categorie blues e rhythm 'n' blues, i New Orleans Mystics, un versatile gruppo vocale che ha in repertorio una varietà di classici r&b, soul, disco, jazz, Motown, coprendo un periodo che va dagli anni '40 ad oggi, e ovviamente il gospel, con il Virginia State Gospel Choir, che nel 1997, nel corso di un tour in Italia, cantò in Vaticano per il Papa assieme ad altri grandi artisti, tra i quali la leggenda del blues, B. B. King.