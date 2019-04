Pasquetta alla Casa del Jazz a Roma

ROMA, 16 APR - La casa del Jazz festeggia il suo quattordicesimo compleanno con una giornata di animazione per bambini e famiglie e concerti. Una giornata di festa per celebrare un luogo prezioso per il panorama culturale italiano e internazionale. A partire dalle 11 Massimo Nunzi e la GiocaJazz Kids Orchestra animeranno il grande parco della Casa del Jazz. Nel pomeriggio nella sala concerti alle 17 il pianista Enrico Pieranunzi presenterà il progetto tra musica classica e Jazz "Play Gershwin" insieme al fratello Gabriele al violino e Gabriele Mirabassi al clarinetto. A seguire alle 21 verrà raggiunto dalla ritmica di Luca Bulgarelli e Roberto Gatto che farà da base per l'esibizione di una serie di musicisti solisti ospiti.