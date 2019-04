Sky, esordio record Il trono di spade

ROMA, 16 APR - Esordio da record per la stagione finale de "Il Trono di Spade" su Sky Atlantic/+1 (anche on demand): il primo episodio della serie Hbo, trasmesso in contemporanea con gli Stati Uniti nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 aprile alle 3 di notte su Sky Atlantic e riproposto in serata sullo stesso canale, è stato visto nel complesso da oltre 925 mila spettatori, in crescita del +62% rispetto al debutto della settima stagione (che era stato visto da 570 mila). Questo dato porta "Il Trono di Spade" a essere la serie di acquisizione più vista di sempre su Sky, al terzo posto assoluto dopo le serie originali Sky "Gomorra - La serie" e "The Young Pope". Ottimo il dato della permanenza che arriva a quota 77%, con un totale di spettatori unici di quasi 1 milione 200 mila. In particolare, il solo passaggio alle 3 di notte (dato Auditel, Live+Vosdal) è stato seguito da 320 mila spettatori medi con una share del 18,6%.