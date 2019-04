Gaugamela, trionfo di Alessandro Magno

ROMA, 15 APR - Fu teatro di uno dei più epici scontri fra Occidente e Oriente. Luogo dove un mondo finì e una nuova era iniziò, l'Ellenismo. È stato individuato dalla missione Land of Nineveh dell'Università di Udine nel Kurdistan Iracheno il sito della battaglia di Gaugamela, dove nel 331 a.C le truppe di Alessandro Magno sconfissero l'esercito del persiano Dario III. Le fonti non hanno mai concordato sul luogo esatto dello scontro, ma grazie a un mix di storia antica, nuove tecnologie, rilievi di aerei spia americani e lavoro sul campo, il team diretto da Daniele Morandi Bonacossi ora lo indica nell'attuale Gomel. Prove regine sono: lo studio del nome del sito e 3 antichi rilievi nella rete di canali assiri lunga oltre 250 km, per la quale la Missione (sostenuta dal Ministero degli Esteri, Agenzia Italiana per Cooperazione allo Sviluppo e Ministero dell'Istruzione, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Friuli) sta elaborando con il CNR un progetto di Parco archeologico e un dossier da presentare all'Unesco.