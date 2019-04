Arte,Leo Award 2019 a Patrizia Sandretto

TORINO, 15 APR - Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente e fondatrice dell'omonima Fondazione per l'Arte Contemporanea di Torino, ha ottenuto il Leo Award 2019 promosso dall'Independent Curators International (Ici). La premiazione il 22 ottobre a New York. In passato il premio è andato, tra gli altri, a Dimititris Daskalopoulos, Marian Goodman, Miuccia Prada, Emily Rauh Pulitzer, Roy and Doroty Lichtenstein. Patrizia Sandretto è stata premiata dall'associazione internazionale, che riunisce i più grandi collezionisti indipendenti sparsi nel mondo, per la sua attività di collezionista e di promotrice dell'arte contemporanea iniziata nel 1995 con la creazione della sua Fondazione e nel 1997 del secondo spazio dedicato all'arte a Guarene d'Alba. Le vengono anche riconosciute un profondo sentire filantropico e un'attiva partecipazione nei principali board internazionali che si occupano di promozione dell'arte contemporanea.