Musical su Tina Turner sbarca a Broadway

NEW YORK, 15 APR - 'The Tina Turner Musical' sbarcherà a Broadway dopo il successo di Londra. Il musical andrà in scena al Lunt-Fontanne Theatre dal 7 novembre, qualche giorno prima dell'80/o compleanno di una delle icone mondiali del rock and roll. 'The Tina Turner Musical' ha debuttato nel West End nell'aprile del 2018 con Adrienne Warren nel ruolo principale. E' la storia di Tina Turner, ossia quella di una donna che ha sfidato i confini di sesso ed età per arrivare al successo. Per 12 volte vincitrice di Grammy, la rockstar ha anche combattuto con gravi problemi di salute. Ha avuto un ictus, un cancro all'intestino e si è sottoposta a trapianto di reni. E' sopravvissuta anche ad un matrimonio violento con Ike Turner. Attualmente vive in Svizzera e dopo aver preso un passaporto svizzero ha rinunciato alla cittadinanza americana.