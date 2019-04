Fresu, in cd e digitale "Altissima Luce"

ROMA, 15 APR - Dopo essere stato presentato dal vivo per la prima volta ad Umbria Jazz nel 2016, e successivamente nei principali festival italiani e in diverse città, Altissima Luce - una delle produzioni più complesse nella discografia di Paolo Fresu e della sua etichetta Tǔk Music - viene pubblicato in cd e digitale. Fresu, insieme a Daniele Di Bonaventura, ha scelto 13 delle 47 laudi di Cortona (più una tratta dal Laudario Magliabechiano custodito a Firenze) e le ha trascritte, riadattate e orchestrate a quattro mani. L'organico è completato da Marco Bardoscia al contrabbasso, Michele Rabbia alla batteria, l'Orchestra da Camera di Perugia, e il Gruppo Vocale Armoniosoincanto diretto da Franco Radicchia. Un'opera articolata, nella quale le improvvisazioni del quartetto jazz dialogano con il mondo classico dell'orchestra e le voci creando un ponte tra medioevo e attualità in un equilibrio sottile tra suoni acustici ed elettronici.