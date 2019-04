Premio Franco Abbiati al maestro Pappano

ROMA, 15 APR - Antonio Pappano miglior direttore per l' esecuzione di West Side Story e per l' integrale delle Sinfonie di Leonard Bernstein con l' Orchestra e il Coro dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Lo ha deciso l' Associazione Nazionale dei Critici Musicali che ha assegnato al maestro anglo-italiano il premio "Franco Abbiati". Il riconoscimento si aggiunge a quelli già ottenuti dal Direttore Musicale di Santa Cecilia per le produzioni legate a Bernstein. Lo scorso 17 gennaio la commissione internazionale degli International Classical Music Awards ha comunicato la lista dei vincitori tra i quali Pappano, l'Orchestra e il Coro di Santa Cecilia spiccano nella categoria "symphonic" per l'incisione Warner Classics delle Sinfonie del compositore e direttore americano. Il 2 aprile l'Unione della stampa musicale belga ha inserito l'integrale delle Sinfonie di Bernstein fra i vincitori del Prix Caecilia 2019.