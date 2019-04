Ex-Otago, tour estivo ai festival

ROMA, 15 APR - Dopo aver conquistato i club con "Cosa Fai questa notte? Tour 2019", che si è concluso il 12 aprile a Bari, gli Ex-Otago, la band rivelazione del Festival di Sanremo, sono pronti a ripartire con La Notte Chiama Tour, che porterà le "otagate" in giro per tutta l'estate, nei principali festival d'Italia. Saranno anche protagonisti del Concerto del Primo Maggio a Roma. Queste le date: Barzio (8 giugno, Nameless Festival), Parma (9 giugno, Parma Music Park), Milano (27 giugno, Tuborg Open Fest), Collegno (3 luglio, Flowers Festival), Bologna (12 luglio, Indimenticabile Festival), Tortona (13 luglio, Arena Derthona), Roma (19 luglio, Rock in Roma), Treviso (21 luglio, Suoni Di Marca), Cinquale (9 agosto, Arena della Versilia), Fasano (17 agosto, Costa dei Trulli Festival) e Bellaria Igea Marina (24 agosto, Beky Bay).