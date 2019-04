Festival pianistico a Brescia e Bergamo

MILANO, 13 APR - 'Musica velata-Schumann e Brahms' è il tema della 56ª edizione del Festival pianistico internazionale di Brescia e Bergamo, uno dei più prestigiosi in Europa: si svolgerà da lunedì prossimo al 10 giugno. Direttore artistico è il maestro Pier Carlo Orizio. Fondato nel 1964 la rassegna porta l'élite della grande musica nelle splendide cornici del Teatro Grande di Brescia e del Teatro Sociale di Bergamo alta. Sono previsti circa 50 concerti, all'insegna del Romanticismo, in meno di due mesi. Doppio debutto il 15 e il 16 aprile: in programma 'Ein deutsches Requiem' di Brahms con la Basel Symphony Orchestra e il Coro della MDR di Lipsia diretti da Marek Janowski. Solisti Wilhelm Schwinghammer baritono e Christina Landshamer, soprano. Spicca la presenza della Royal Philharmonic Orchestra diretta da Pier Carlo Orizio il 9 e il 10 con il Concerto per pianoforte e orchestra n.1, op.15 di Brahms e la Sinfonia n.4, op.98. Al pianoforte Alexander Romanovsky.