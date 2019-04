Goran Bregovic invia tre lettere pace

TRIESTE, 13 APR - Le "Three Letters of Sarajevo" (Tre lettere di Sarajevo) sono un invito alla coesistenza pacifica, alla vita com'era in Bosnia prima della guerra nella ex Jugoslavia e come si spera possa essere in futuro. Sono le lettere della religione: cristiana, ebraica, musulmana. Goran Bregovic le presenta una per volta e il concerto prende il volo: il protagonista mondiale della musica Balkan si è esibito ieri sera a Trieste al Teatro Politeama Rossetti, città dove mancava da cinque anni e che sente un po' come sua, unica data del Triveneto, organizzata da Vigna PR. Nel teatro gremito e cosmopolita, chi si aspettava un concerto di musiche rutilanti ha potuto sfrenarsi ai lati della platea soltanto durante alcuni brani. Altre composizioni indugiavano infatti più alla ricerca, al tentativo - riuscito - di mettere insieme, contaminare sonorità di culture diverse del caleidoscopico universo centro europeo e confinante, tutte confluenti nell'incalzante ritmo balcanico. (ANSA).