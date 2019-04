Nave romana in museo, cerimonia per Tusa

MARSALA (TRAPANI), 13 APR - "La cerimonia di oggi è dedicata all'assessore Sebastiano Tusa, l'artefice di questa realizzazione, frutto della sua tenacia, perseveranza, cultura e intelligenza. Per questo abbiamo voluto qui la signora Tusa. Marsala è sede di uno dei più importanti musei del mare del Sud". Così il presidente della Regione, Nello Musumeci, all'inaugurazione, al Museo archeologico regionale Lilibeo di Marsala, dell'allestimento espositivo della "Nave oneraria tardo-romana" rinvenuta nel 1999 nei fondali di fronte il lido di Marausa, Tra Marsala e Trapani, ma recuperata nel 2008 con le numerose anfore africane cilindriche che aveva a bordo. "Assieme alla Nave punica - ha continuato Musumeci - c'è qui anche la Nave romana. Tusa mi diceva che il nostro mare è un altro museo e dobbiamo recuperare quanti più relitti è possibile. Occorre anche che ci si doti di un laboratorio per restaurare e lavorare il legno bagnato, piuttosto che mandarlo altrove, come abbiamo dovuto fare con la Nave Romana".