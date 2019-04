Cannes: opera VR con Laurie Anderson

ROMA, 13 APR - Tre installazioni di realtà virtuale della musicista, regista, pioniera creativa delle arti digitali, Laurie Anderson saranno presentata al festival di Cannes alla Quinzaine des Realisateurs. "Il legame con la Quinzaine è cominciato nel 1987 presentando il suo primo lungometraggio, Home of the Brave, ora un film-concerto di culto. E' stato quindi naturale - dice il responsabile Paolo Moretti - invitarla per presentare una nuova forma di esplorazione nella narrazione: la realtà virtuale in queste opere co-firmate con Hsin-Chien Huang. S'intitola "Go Where you Look! Falling off snow mountains" la serie di tre lavori virtuali: Aloft, Chalkroom e To the Moon, tre brani poeticamente collegati e complementari presentati per la prima volta. Le installazioni saranno poste nel Suquet des Art(iste)s a Cannes dal 15 al 25 maggio.