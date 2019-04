Ambasciata vieta proiezione Hotel Rwanda

CAGLIARI, 12 APR - Diventa un caso diplomatico la proiezione del film Hotel Rwanda, prevista per domani sera a Cagliari nell'ambito della rassegna "Musica e Storia". Oggi la Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto, che cura l'evento, ha ricevuto una comunicazione scritta dall'Ambasciata del Ruanda a Parigi (da cui dipende anche l'Italia e il suo console onorario) in cui si invita a sospendere la proiezione del film, ambientato durante il genocidio del 1994. "A tale comunicazione - spiega Francesco Accardo, consigliere di amministrazione della Fondazione - sono seguite numerose altre telefonate e mail da parte di associazioni, organizzazioni non governative, privati cittadini e anche di funzionari di altre ambasciate africane in Italia. Ciò che ci viene segnalato è che il protagonista del film, Paul Rusesabagina, sia in realtà un impostore, che non abbia mai salvato nessuno e che recentemente abbia fatto alcune uscite pubbliche di carattere negazionista legate agli avvenimenti di 25 anni fa