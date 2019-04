Architettura, Firenze celebra Ricci

FIRENZE, 12 APR - Spetta a una mostra allestita nell'ex-refettorio di Santa Maria Novella, a Firenze, il compito di chiudere le celebrazioni per il centenario della nascita di Leonardo Ricci, personalità di spicco nel panorama architettonico italiano del Secondo dopoguerra. Si apre il 13 aprile la rassegna 'Leonardo Ricci 100. Scrittura, pittura e architettura: 100 note a margine dell'Anonimo del XX secolo', che resterà aperta fino al 26 maggio. Divisa in 16 sezioni, come i capitoli del libro citato nel titolo della rassegna, la mostra propone un percorso che intreccia le trame delle discipline praticate da Ricci: schizzi di matrice espressionista, quadri dal forte impatto materico, composizioni in mosaico, fotografie d'epoca e modelli architettonici si accostano a disegni. A guidare il visitatore all'interno della rassegna sono gli stralci di 'Anonimo del XX Secolo', libro di respiro esistenzialista che l'architetto scrisse negli Stati Uniti nel 1957.