Johansson, Avengers cresciuti con noi

ROMA, 12 APR - Dopo il finale scioccante di Avengers: Infinity War, con il despota Thanos (Josh Brolin) che realizza, ci ricordano i trailer, il suo piano di sterminare il 50% di tutti gli esseri viventi, supereroi compresi, arriva il 24 aprile con Disney, quello che i fratelli Russo, di nuovo registi nella saga, definiscono come "l'ultimo capitolo epico del libro che abbiamo letto tutti insieme". E' Avengers: Endgame, quarto e pare, ultimo, film di quest'arco narrativo nel Marvel Cinematic Universe. "Molti di noi hanno recitato questi personaggi per più di un decennio ed è difficile riassumere il loro percorso ma penso che gli Avengers siano cresciuti insieme a noi come persone - spiega Scarlett Johansson, interprete di Vedova Nera. Fra gli altri interpreti che ritroviamo da subito in campo Michael Downey Jr (Iron Man), Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk), Jeremy Renner (Occhio di falco), Don Cheadle (War Machine), Paul Rudd (Ant-man) e Brie Larsson (Captain Marvel).