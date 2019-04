Mirren gira gratis per banca su ambiente

LECCE, 12 APR - Il regista Edoardo Winspeare e l'attrice inglese Helen Mirren sono i protagonisti della nuova campagna di comunicazione sull'ambiente promossa dalla Banca Popolare Pugliese. L'attrice Premio Oscar, ormai salentina di adozione, ha offerto del tutto gratuitamente la sua partecipazione straordinaria, sentendosi "ambasciatrice" nel mondo delle bellezze paesaggistiche del Salento. Si tratta di quattro spot-documentari, da 30 a 60 secondi, che puntano alla tutela del territorio della Puglia e a sensibilizzare contro l'abbandono dei rifiuti, con l'attrice che, tra l'altro, si rivolge a chi getta via un vecchio frigorifero in una zona di pregio recitando i versi di una canzone popolare salentina, in dialetto, con traduzione nei sottotitoli. La campagna sarà trasmessa in televisione in cinque regioni (Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e Molise) e nei social network anche di alcuni organi di informazione online.