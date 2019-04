In scatti Doisneau elogio quotidianità

TRIESTE, 12 APR - Come un bravo "pescatore" di foto, Robert Doisneau passava ore in attesa che tutto quello che si muoveva attorno a lui potesse essere immortalato. Senza fretta, dunque, sono nate alcune delle più belle immagini di "poesia della quotidianità" che, da oggi e fino al 23 giugno, saranno esposte al Magazzino delle Idee di Trieste nella "più ampia retrospettiva sul fotografo francese mai presentata in Italia", come spiega la curatrice, Tessa Demichel. Una lunga sequenza di vita scandita da 88 scatti, che attraversano un secolo di storia, dal 1929 al 1987. "Robert Doisneau. Across the Century" è la mostra promossa dall'Ente regionale per il patrimonio culturale del Fvg, con diChroma photography. E Across the Century è anche il racconto della celebrazione della bellezza misconosciuta del quotidiano. Come il celebre Bacio all'Hotel de Ville, una delle immagini più riprodotte nella storia della fotografia, o il ritratto dell'amico Jacques Prevert, immortalato non nel suo splendore, ma in una scena quotidiana.