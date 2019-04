Design in Borsa con mostra su Gio Ponti

MILANO, 12 APR - Il design entra in Borsa con la mostra "Gio Ponti. A Lifestyle Cell", a cura di Gio Ponti Archives su progetto di Francesca Pini, ospitata a Palazzo Mezzanotte fino al 16 aprile. L'installazione mette in mostra i pezzi che più rappresentano lo stile dell'architetto e si riallaccia idealmente all'intervento che Gio Ponti fece negli anni '20 nella sede di Borsa Italiana, incentrato sulla ceramica e sulla figura femminile, con maioliche prodotte dalla manifattura di S. Cristoforo, la stessa che realizzò il busto di donna in mostra, di cui esistono pochissimi esemplari al mondo. La mostra presenta anche due mani in ceramica realizzate per Richard Ginori dalla Manifattura di Doccia, mentre la Ceramica di Vietri Francesco De Maio ha realizzato per la mostra un pavimento della collezione Blu Ponti. Si tratta di uno dei 33 disegni ideati per le stanze dell'Hotel Parco dei Principi di Sorrento che raffigura il labirinto simbolo di Ponti.