Astro Linda in Missione Spazio Reload

TORINO, 12 APR - I duri anni di addestramento, di studio e di sacrifici per prepararsi alla missione. La condizione di microgravità che fa svolazzare all'interno dei moduli della stazione dimenticando l'alto e il basso. Il bere una sola bolla d'acqua catturandola mentre fluttua nel vuoto. E infine la meravigliosa sensazione di essere piccoli in un universo gigantesco che solo guardare la Terra dalla spazio sa dare. Ci sarà tutto questo ma anche i racconti delle attività di Luca Parmitano, di Samantha Cristoforetti e di Paolo Nespoli al centro della nuova edizione di Missione Spazio Reloaded che è stata presentata a Cartoons on The Bay, festival della animazione crossmediale promosso dalla Rai e organizzato da Rai Com. Si tratta di una produzione di Rai Ragazzi, realizzata in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Italiana e Aeronautica Militare, disponibile in esclusiva sulla piattaforma Rai Play e il portale web di Rai Gulp e poi da metà maggio, in onda anche sul Canale Rai Gulp.