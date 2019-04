Sokurov, la finanza ha ucciso Dio

LECCE, 11 APR - Il regista russo Aleksandr Sokurov, Olivo d'oro alla carriera al 20/o Festival del cinema europeo di Lecce, si racconta tra passato e futuro, ma si lascia andare solo quando si affronta il tema denaro: "Nessuna religione oggi sa come affrontare questo problema. Tutto, alla fine, viene tradotto in denaro. La finanza ha ucciso Cristo e non lo farà mai più risorgere. Neppure gli stessi islamici, che si vantano del loro integralismo, hanno davvero risolto il problema dei soldi". Classe 1951, Leone d'oro a Venezia 2011 con Faust, non sta con le mani in mano: "Il Museo Ermitage mi ha dato l'incarico di curare il padiglione russo alla Biennale arte di Venezia e io ho coinvolto tanti giovani artisti. Tutto sarà incentrato su uno dei capolavori del museo, 'Il ritorno del figliol prodigo' di Rembrandt del 1668". L'artista lavorando anche a un altro progetto che coinvolge gli archivi dell'Istituto Luce di Cinecittà, 'La risata tra le lacrime', e sta cercando filmati di Hitler, Stalin, Churchill e Mussolini.