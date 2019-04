Archivio Publifoto, in mostra 240 scatti

TORINO, 11 APR - "Lo storico contemporaneo che vuole raccontare la storia dell'ultimo secolo non può prescindere dai mezzi di comunicazione per immagini, come la fotografia e la televisione, perché solo questi mezzi possono tramandarla in un certo modo, il cartaceo non basta più". Con queste parole Aldo Grasso, curatore con Walter Guadagnini, ha aperto la mostra a Camera-Centro Italiano per la Fotografia di Torino, 'Nel mirino. L'Italia e il mondo nell'Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo 1039-1981', aperta fino al 7 luglio. Si tratta di 240 scatti giornalistici selezionati tra i 7 milioni di foto dell'Archivio dell'Agenzia Publifoto di Vincenzo Carrese acquistato nel 2015 da Intesa Sanpaolo e mostrato a Camera, pur se in parte, per la prima volta. Un patrimonio che documenta 40 anni di storia con un allestimento scenografico capace di attirare il pubblico come in un set cinematografico, e destinato, ha annunciato Michele Coppola, executive director del settore Cultura di Intesa - a essere portato in giro per l'Italia.