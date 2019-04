Le 100 chitarre di Fender Vintage Museum

FOGGIA, 11 APR - Oltre cento esemplari della chitarra elettrica Fender, tutti perfettamente funzionanti e corredati di custodie. E' "Fender Vintage Museum", la mostra che raccoglie gli strumenti a corde 'solid body' e amplificatori, inaugurata a Foggia al Medimex, l'International Festival & Music Conference Spring Edition in programma fino al 14 aprile, ma la collezione sarà visitabile fino al 20 aprile, nella sede della Fondazione dei Monti Uniti in via Arpi. Si tratta di una collezione privata, a proprietà unica: Flavio Camorani ha raccolto gli strumenti elettrici realizzati, tra il 1951 e il 1974, per l'Associazione Prisma Melody. "La mia passione per le chitarre Fender - spiega - è nata grazie ai dischi in vinile nei primi anni Settanta. Per 40 anni ho raccolto chitarre creando una collezione unica a livello mondiale". Gli strumenti sono esposti con le rispettive targhette in ordine cronologico e filologico, puntando a far rivivere le sonorità che hanno accompagnato quell'epoca.