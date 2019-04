La realtà vista dall'artista a Cagliari

CAGLIARI, 11 APR - I giocatori del biliardino hanno lasciato il posto alle cartucce di fucile e giocano su un campo di calcio che ha l'immagine della bandiera americana; l'elmetto militare ha abbandonato il verde per colorarsi d'oro e fregiarsi del marchio di una nota griffe internazionale; una bara è diventata un motoscafo per trasportare migranti verso un futuro che forse non c'è. Sono solo alcune delle immagini-messaggi della mostra "Reality show. Il cuore pop di una collezione", allestita all'Exma di Cagliari fino al 16 giugno, curata dalla direttrice artistica Simona Campus. Esposte 50 opere di 36 artisti conosciuti a livello nazionale e internazionale, selezionate in collaborazione tra Exma Exhibiting and Moving Arts e la Fondazione per l'arte Bartoli-Felter, realtà tra le più impegnate a Cagliari nella promozione della creatività contemporanea. La realtà vista dall'artista, le suggestioni del presente reinterpretate come accadeva negli anni sessanta con la pop-art.