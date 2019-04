Premio C.Smeralda a McGuire e Nunnari

PORTO CERVO (ARZACHENA), 11 APR - Ian McGuire, Mimmo Nunnari e LifeGate vincono il "Premio Costa Smeralda 2019". McGuire ha vinto per la Narrativa con "Le acque del nord", edito da Einaudi, e Mimmo Nunnari per la Saggistica con "Destino Mediterraneo", edito da Rubbettino. Per l'Innovazione vince "Blu Seabin", cestino dei rifiuti per il mare progettato da LifeGate, capace di raccogliere anche le microplastiche. "I vincitori ci conducono in viaggio con tre contributi che emozionano, informano e tengono viva la speranza", commenta Simone Perotti, membro della giuria con Alberto Luca Recchi, Roberto Cotroneo e Francesca Santoro. I 4 hanno scelto tra 39 opere letterarie e 12 progetti innovativi proposti da Fondazione Medsea. Sull'esito ha pesato anche il voto del Consorzio Costa Smeralda, ideatore del premio che promuove la tutela ambientale e valorizza il mare come elemento centrale della cultura e dell'economia. La premiazione sabato 27 aprile dalle 16.30 nella Sala Smeraldo del Cervo Tennis Club di Porto Cervo.