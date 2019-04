Scavi Ercolano, 165 occhi per sicurezza

ERCOLANO (NAPOLI), 11 APR - Il sito dell'antica Herculaneum ha ricevuto un finanziamento di 3,5 milioni di euro nell'ambito del Pon Legalità 2014-2020 'Safety and Security per il Parco archeologico di Ercolano' dal ministero dell'Interno per realizzare un sistema moderno e rispettoso del contesto e della privacy dei visitatori. In questi giorni all'interno del sito vengono montate 165 telecamere che avranno il compito di sorvegliare l'intero perimetro del Parco, le strade, alcune delle domus più visitate o dei monumenti di più complessa sorveglianza come ad esempio le Terme Centrali femminili. Il sistema, già operativo all'interno dell'Antiquarium, sarà attivato prima dell'estate e sarà gestito da una sala regia monitorata 24 ore su 24. ''Questo organico sistema di videosoveglianza non solo sarà utile per l'accoglienza e la vigilanza degli spazi'' dice il direttore del Parco archeologico di Ercolano, Francesco Sirano ''ma sarà anche uno strumento duttile e intelligente".