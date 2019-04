A Cartoons on the Bay il Re Artù moderno

ROMA, 11 APR - Quando la spada Excalibur è conficcata tra le macerie di un cantiere abbandonato di Londra, quando il gracile Semola è il bambino "sfigato" vittima dei bulletti della scuola, ma soprattutto quando il mago Merlino al posto della palandrana azzurra porta una camicia sdrucita e una t-shirt dei Led Zeppelin, si capisce che una leggenda come quella di Re Artù davvero è così potente da poter essere raccontata mille volte in mille modi diversi ai bambini dei secoli scorsi fino a quelli della nostra epoca in blue jeans e con lo smartphone alla mano. A Torino nella pre-apertura di Cartoons on the Bay, il festival dell'animazione in corso fino al 13 aprile a Torino, c'è l'anteprima de Il ragazzo che diventerà re, film scritto e diretto da Joe Cornish (già co-sceneggiatore di Ant-Man e Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, e regista di Attack the Block - Invasione aliena) che uscirà in sala con 20th Century Fox Italy il 18 aprile.