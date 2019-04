A Luca Alcini il premio Antinoo

ROMA, 10 APR - Luca Alcini, regista e autore di Ballando con le Stelle, vince il Premio Antinoo per la regia televisiva. Il premio, alla sua seconda edizione è nato sotto il patrocinio della Action Academy di Maria Grazia Cucinotta e Nando Moscariello. Luca Alcini ha firmato nel corso degli anni, oltre a "Ballando con le stelle" la regia televisiva di numerose produzioni tra le quali Miss Italia, Notti sul ghiaccio, Telethon, Altrimenti ci arrabbiamo, Nastri d'Argento del Cinema Italiano. Il premio verrà assegnato il 6 Maggio a Cinecittà. Nel corso dell'evento verranno premiati anche Saverio Costanzo per L'amica Geniale; i responsabili Netflix per Suburra, Pippo BAUDO per il programma storico "Fantastico".