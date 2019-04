Salini, il Giro d'Italia unisce il Paese

ROMA, 10 APR - 66 anni fa la Rai iniziava il racconto, mai interrotto, del Giro d'Italia, con una diretta sperimentale della tappa di Milano. Per la 102/a edizione, che partirà l'11/5 da Bologna e si concluderà il 2/6 con la cronometro di Verona, saranno in prima fila Rai2 e Rai Sport Hd (che il 9/5 proporrà anche la presentazione delle squadre) con tanti appuntamenti, che ogni giorno culmineranno nel Processo alla Tappa, e approfondimenti (come Viaggio nell'Italia del Giro condotto da Edoardo Camurri), per 170 ore di trasmissione, ma anche i canali radio e il web, da Rai Play ai social. "Il Giro d'Italia unisce il Paese, ne unisce i valori - dice l'ad Rai Fabrizio Salini -. E' uno dei biglietti da visita per noi più prestigiosi per quanto riguarda lo sport". La Rai racconterà il Giro grazie al rinnovo dell'accordo con Rcs. "Ascoltando Salini che dice meraviglie del Giro mi chiedo perché la Rai allora lo abbia pagato così poco", scherza Urbano Cairo, presidente di Cairo Communication e presidente e ad di Rcs.