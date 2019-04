Walter Nudo in attesa intervento a cuore

ROMA, 10 APR - Walter Nudo è arrivato in Italia da Los Angeles dove aveva avuto un malore e al momento è ricoverato all'Ospedale Monzino di Milano per fare accertamenti in attesa dell'intervento al cuore. ''Walter in questo momento si trova all'ospedale Monzino nelle ottime mani del prof. Marco Zanobini. Sta facendo una serie di esami - spiega per lui la Nudofamily - per capire l'esatta causa del malore e per prepararsi all'intervento al cuore per tornare a vivere la vita al massimo come ha sempre fatto! Walter ci tiene ancora una volta a tranquillizzare e a ringraziare tutti gli amici, tutte le persone del mondo dello spettacolo ed soprattutto i fan per i numerosi messaggi pieni di affetto: "thank you, you guys rock !!!".