Il Bif&st apre con 4 premi Oscar

BARI, 10 APR - Quattro premi Oscar saliranno sul palco del Teatro Petruzzelli di Bari per la serata inaugurale della decima edizione del Bif&st, il Bari International Film Festival, in programma dal 27 aprile al 4 maggio. L'occasione sarà la consegna a Ennio Morricone, "il più grande compositore vivente di musiche da film", al quale è dedicata la retrospettiva di questa edizione (con 42 film da lui musicati), del premio "Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence". Con Morricone ci saranno gli altri Oscar Nicola Piovani, Gianni Quaranta e Giuseppe Tornatore. Il Bif&st 2019, diretto da Felice Laudadio e presieduto da Margarethe von Trotta, porterà a Bari decine di protagonisti del mondo del cinema, circa 150 proiezioni, sei lezioni di cinema, incontri con attori e registi, laboratori, mostre fotografiche. Sette le anteprime italiane ospitate nel Petruzzelli, tra le quali le anteprime mondiali "Non sono un assassino" di Andrea Zaccariello, "Il grande spirito" di Rubini e "Passeggeri notturni" di Grandi.