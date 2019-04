Elio-Pinocchio debutta con laVerdi

MILANO, 10 APR - E' un percorso di educazione all'ascolto della musica 'Pinocchio in...variazioni!', lo spettacolo che debutterà sabato in prima assoluta all'auditorium di largo Mahler a Milano con Elio come voce narrante. Adatto ai bambini dai 7 anni, questo Pinocchio rientra nel programma di 'Crescendo in musica'. Il testo di Collodi è stato adattato dalla scrittrice Sandra Landi, le illustrazioni, che vengono proiettate su schermi sul palcoscenico, sono invece di Roberto Innocenti, mentre le musiche sono state composte da Paolo Furlani, che ha deciso di far fare al pubblico un vero e proprio viaggio dentro l'orchestra, con gli strumenti (singoli, in coppia, o a famiglie strumentali come legni o percussioni) che diventano in qualche modo i personaggi della storia. "Ho immaginato così un ciclo di variazioni - ha spiegato - su un unico tema che, volta a volta, variazione dopo variazione, 'illustrino' con i suoni la scena vissuta da Pinocchio".