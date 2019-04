Munari e libri gioco d'artista in mostra

ROMA, 9 APR - Libri che sconfinano liberamente in altre categorie, che non sono solo da leggere, che diventano libri-gioco da toccare e da scoprire e che, senza i vincoli della rilegatura, si trasformano in scatole gioco dove raccogliere una serie di elementi da smontare e rimontare per costruire qualcosa di unico e nuovo. Si potranno vedere alla mostra 'Play no rules. Artist's toys', che Corraini Edizioni inaugura l'11 aprile alla Libreria Corraini 121 + di Milano, in occasione del Fuorisalone 2019. Un percorso da vedere e da toccare tra giochi d'artista senza regole tra cui spicca la riedizione dei libri e libri-gioco di Bruno Munari originariamente prodotti da Bruno Danese negli anni '60 e '70. La nuova serie comprende 'Trasformazioni' di Munari e Giovanni Belgrano (1975), 'Metti le foglie' di Munari, (1973), 'Immagini della realtà' di Munari e Giovanni Belgrano (1976), 'Strutture' di Munari e Giovanni Belgrano (1972), 'Otto sequenze' di Munari (1973).